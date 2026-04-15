O Sporting visita esta quarta-feira o Estádio Emirates, em Londres, para o segundo duelo com o Arsenal que vai definir o adversário do Atlético Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões. Um jogo para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h00.

O golo de Havertz aos 90+1 minutos em Alvalade obriga a equipa de Rui Borges a marcar em Londres e a vencer o atual líder da Premier League. Um jogo determinante para os dois emblemas que logo a seguir também vão ter jogos decisivos nos respetivas campeonatos. Os londrinos visitam o Manchester City na luta pelo primeiro lugar da Premier League, enquanto os lisboetas vão receber o rival Benfica num jogo que pode definir o segundo classificado da Liga.

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Rui Borges, apesar de tudo, pediu foco total no jogo desta quarta-feira e manifestou a intenção de apresentar o melhor onze, mas não vai poder contar com Fresneda [limitações físicas] na defesa do corredor direito. A opção mais natural será a aposta em Vagiannidis, mas o treinador também poderá optar por Eduardo Quaresma para a mesma posição.

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Mais dúvidas no lado do Arsenal, fustigado com uma onda de problemas físicos, com vários jogadores entregues ao departamento médico e outros a regressarem de lesões. A maior dúvida para o jogo desta noite passa pela utilização de Declan Rice que, apesar de não ter treinado na véspera, poderá ir a jogo.

Fora de combate estão jogadores como Jurrien Timber, Bukayo Saka e Martin Odegaard.

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