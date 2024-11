Mikel Arteta e David Raya realizaram a habitual conferência de antevisão ao jogo entre Sporting e Arsenal, a contar para a 5.ª jornada da fase de liga da Champions.

No Auditório Joaquim Agostinho, o técnico dos «gunners» destacou o momento de forma dos leões, que ainda não perderam qualquer jogo para a Liga dos Campeões, esta temporada.

Além disso, Arteta recusou individualizar qualquer jogador do Sporting, sobretudo Viktor Gyökeres, pelo que considera que toda a equipa pode criar problemas aos londrinos, esta terça-feira, no Estádio José Alvalade.

«Ganhar fora de casa é importante e por isso vamos fazer tudo o que conseguirmos para levar daqui os três pontos. O momento de forma do Sporting é incrível e para nós é um desafio conseguirmos mostrar que estamos ao nível de uma equipa como esta. Todos os jogadores têm de estar ao melhor nível», começou por referir.

«Gyökeres» O Sporting tem muitos jogadores de qualidade e prova disso é a forma como estão a jogar. Quando olhamos para as estatísticas, o adversário marca pelo menos um golo em todos os jogos e temos de ser eficientes para impedir que tal aconteça», acrescentou o técnico.

Quanto à mudança no comando técnico dos leões, Arteta espera algumas mudanças de João Pereira, ainda que tenha analisado os jogos do Sporting para a Champions, com Ruben Amorim à frente da equipa.

«Amorim? Não espero as mesmas ideias, porque cada treinador gosta de mudar em certos pontos. Vamos perceber ao longo do jogo o que João Pereira vai fazer e adotar a melhor estratégia para travar o Sporting. O jogo com o Man. City é bastante específico e também foi importante olhar para os restantes encontros que já realizaram para a Champions», garantiu.

Questionado sobre o duelo particular que pode travar com Gyökeres, David Raya admitiu que o objetivo é protagonizar uma «noite calma» ao sueco, que é um dos melhores marcadores desta edição da Champions, até ao momento.

«Conhecemos os pontos fortes dele, sabemos que marca muitos golos e que é forte no um para um. Acima de tudo vamos tentar fazer com que ele tenha uma noite calma e não lhe dar muitas oportunidades para marcar. É uma motivação para todos não sofrer golos, sendo que assim estamos mais perto de ganhar», admitiu o guardião espanhol.