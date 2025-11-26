Champions: Bayern perde antes de receber Sporting e Arsenal é líder isolado
Equipa inglesa é agora a única só com vitórias ao fim de cinco jogos. Martinelli fechou resultado em 3-1 após saída precipitada de Neuer
O Arsenal recebeu e venceu o Bayern Munique por 3-1 e é líder isolado da fase de liga da Liga dos Campeões ao fim de cinco das oito jornadas, só com vitórias.
Num duelo que opunha duas das três equipas só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, o Arsenal inaugurou o marcador por Jurrien Timber, aos 22 minutos de jogo, na sequência de um canto. Um lance já clássico do Arsenal treinado por Mikel Arteta. Ainda ficou no ar a possibilidade de falta sobre Neuer, mas o lance foi validado.
No entanto, o Bayern Munique conseguiu chegar ao empate por Lennart Karl, que já tinha feito história na terceira jornada ao tornar-se o alemão mais jovem a marcar na Champions: fez o 1-1 assistido por Gnabry, ao minuto 32.
Na segunda parte, o Arsenal voltou para a frente do marcador com um golo de Noni Madueke, que finalizou, na área, um cruzamento de Calafiori, ao minuto 69.
O 3-1 final surgiu ao minuto 77, numa rápida saída do Arsenal, com Eze a lançar Martinelli, que aproveitou uma saída de Manuel Neuer quase até ao meio-campo (!) para fechar a vitória dos ingleses.
O internacional português Raphaël Guerreiro foi suplente utilizado no Bayern, tendo entrado aos 81 minutos.
O Arsenal lidera com 15 pontos, seguido, com 12, por PSG, Bayern, Inter de Milão (que também sofreu a primeira derrota esta noite, ante o Atlético de Madrid por 2-1) e Real Madrid. O top-8, de apuramento direto, é fechado ao fim desta jornada por Borussia Dortmund, Chelsea e Sporting. Os leões venceram o Club Brugge, por 3-0, sendo o próximo adversário do Bayern, na Alemanha.