Mikel Arteta, treinador do Arsenal, salienta a passagem às «meias» da Liga dos Campeões, algo que não acontecia há 140 anos. O treinador espanhol abordou, ainda, a prestação de Gyökeres frente à ex-equipa.

Passagem às meias-finais da Liga dos Campeões

«A minha mensagem foi de gratidão para com eles (jogadores). Sei do esforço e do empenho que dedicaram. Há muito trabalho por trás disto. Conseguimos algo que nunca tinha sido feito nos 140 anos de história do nosso clube. Isso dá uma ideia da dificuldade que representou. Tivemos de o fazer de uma forma muito especial, sem muitos jogadores importantes, o que lhes dá muito crédito, e estou especialmente feliz pelos nossos adeptos, porque hoje apoiaram a equipa de perto e vamos ter duas noites mágicas, uma em Madrid e outra aqui em Londres contra o Atlético, por isso estou muito orgulhoso disso.»

Análise do jogo

«É preciso ser melhor do que o adversário e acho que tivemos muitos momentos no jogo em que estivemos à altura. Não marcámos o golo, não finalizámos as jogadas suficientemente bem, mas tivemos muitas outras coisas que são muito importantes para conseguir o resultado de que precisamos numa eliminatória e, neste momento, trata-se também da forma como competimos. Quando queremos conquistar títulos, é isso que vai definir os momentos e, sem dúvida, fizemos isso esta noite.»

Gyökeres foi substituído aos 55 minutos

«Eu achei que o jogo requeria outra coisa, outro perfil de número 9, que nos associasse mais, que segurasse a bola mais, pois não havia espaço para correr. E o Kai [Havertz] dá-nos isso, dá muita consistência.»

Sporting reclamou castigo máximo

«Não a vi, o que me disseram é que não era penálti.»