Viktor Gyökeres estreou-se, esta terça-feira, na Liga dos Campeões com a camisola do Arsenal e o encontro ficou marcado por um incidente que deixou o sueco a sangrar (e de que maneira) na zona da cabeça.

Na sequência de uma bola parada, Gyökeres e Gabriel Magalhães chocaram e a ferida obrigou mesmo à intervenção da equipa médica dos «gunners». O ex-Sporting acabou por regressar ao relvado e apenas foi substituído aos 65 minutos.

Assista aqui ao momento com Gyökeres: 

RELACIONADOS
VÍDEO: Gyökeres em branco e suplentes dão triunfo suado ao Arsenal