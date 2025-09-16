Liga Campeões
Há 36 min
VÍDEO: choque de cabeças deixou Gyökeres em mau estado
Sueco lesionou-se num lance com Gabriel Magalhães e teve de ser assistido no relvado, devido ao (muito) sangue na cabeça
DIM
Sueco lesionou-se num lance com Gabriel Magalhães e teve de ser assistido no relvado, devido ao (muito) sangue na cabeça
DIM
Viktor Gyökeres estreou-se, esta terça-feira, na Liga dos Campeões com a camisola do Arsenal e o encontro ficou marcado por um incidente que deixou o sueco a sangrar (e de que maneira) na zona da cabeça.
Na sequência de uma bola parada, Gyökeres e Gabriel Magalhães chocaram e a ferida obrigou mesmo à intervenção da equipa médica dos «gunners». O ex-Sporting acabou por regressar ao relvado e apenas foi substituído aos 65 minutos.
Assista aqui ao momento com Gyökeres:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS