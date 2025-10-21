O Arsenal recebeu e aplicou uma goleada ao Atlético Madrid, na terceira jornada da fase de liga da Champions, com Gyökeres (finalmente) em destaque.

Sem grande surpresa, o conjunto espanhol apresentou-se muito defensivo em Londres e conseguiu aguentar a ofensiva dos gunners durante 45 minutos. Só que o segundo tempo arrancou de outra forma e a eficácia do Arsenal tardou, mas chegou. Após assistência de Declan Rice, a bola viajou até ao coração da área e Gabriel Magalhães cabeceou para o fundo da baliza.

Ora, no banco de suplentes, Diego Simeone fez três alterações... e o Atlético Madrid sofreu três golos. Um verdadeiro golpe de teatro que teve início aos 64 minutos, quando Gabriel Martinelli rematou de primeira para o fundo da baliza, com Oblak ainda a tocar no esférico antes deste beijar as redes.

Pouco depois, o homem da máscara apareceu e colocou um ponto final na seca de golos que durava desde 13 de setembro, no triunfo caseiro frente ao Nottingham Forest. Com alguma sorte à mistura, Viktor Gyökeres conseguiu desviar a bola do guarda-redes e o resultado começou a ganhar outros contornos.

Assista aqui ao golo de Viktor Gyökeres:

Melhor só mesmo o que viria a acontecer a meio da segunda parte. Na sequência de um temível pontapé de canto, momento do jogo que tantas alegrias tem dado ao Arsenal, Gabriel cabeceou ao segundo poste e Gyökeres surgiu no sítio certo para desviar para o 4-0, sem qualquer contestação.

Confira aqui o «bis» do avançado sueco:

Até final, o resultado não sofreu alterações e o Arsenal assegurou a terceira vitória em três jogos nesta fase de liga da Champions, tendo agora os mesmos nove pontos do Inter e do PSG.