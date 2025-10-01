O Arsenal venceu esta quarta-feira o Olympiakos, por 2-0, na segunda jornada da fase liga da Liga dos Campeões.

Os ingleses entraram melhor e aos 12 minutos já venciam, na sequência de um lance individual de Viktor Gyökeres. Conhecido pela força física, o ex-Sporting tirou dois defesas do caminho e ainda apontou à baliza, mas a bola bateu no poste e Martinelli encostou.

Aos 67 minutos, Chiquinho ainda empatou a partida, mas viu o golo ser anulado por fora de jogo.

O 2-0 surgiu já na em tempo de compensação, aos 90+2, com Saka a utilizar o pé esquerdo e a rematar por baixo das pernas do guarda-redes grego.

No lado do Olympiakos, começaram de início Chiquinho, Gelson Martins, Podence e Costinha. Diogo Nascimento ficou no banco.

Com este resultado, o Arsenal soma agora seis pontos, enquanto o clube grego tem um.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?