O Arsenal venceu, esta terça-feira, no terreno do Slavia Praga, por 3-0, na quarta jornada da Liga dos Campeões.

Sem o lesionado Viktor Gyökeres, os Gunners só chegaram ao golo aos 32 minutos, com Bukayo Saka a ser feliz na conversão de uma grande penalidade.

O 2-0 surgiu apenas na segunda parte, cerca de 40 segundos depois do intervalo, num lance em que Trossard cruzou ao primeiro poste e Merino, que jogou a avançado, não desperdiçou. Por fim, o Arsenal selou o marcador, também através de Merino, que aproveitou um «frango» do guardião adversário e bisou na partida.

Aos 72 minutos, Arteta lançou Max Dowman, jovem de 15 anos que se estreou na prova milionária.

Com este resultado, os Gunners estão em primeiro lugar, com 12 pontos. O Slavia Praga está em 30.º, com dois. As posições podem alterar, visto que estes foram os primeiros dois jogos da quarta jornada da fase liga.

No outro jogo da tarde, arbitrado pelo português João Pinheiro, o Nápoles empatou na receção ao Frankfurt, por 0-0. Os italianos, que ganharam ao Sporting e jogam com o Benfica na sexta jornada desta edição da Champions, não conseguiram furar a baliza alemã.

No que toca à tabela classificativa, ambas as equipas seguem com quatro pontos.