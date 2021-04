O Real Madrid bateu o Liverpool por 3-1, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de uma primeira parte perfeita em que anulou por completo a equipa de Jurgen Klopp, alcançando desde logo uma vantagem de dois golos. A equipa de Anfiled, com Diogo Jota no ataque, ainda reagiu no início da segunda parte, conseguiu reduzir a diferença, mas Vinicius, o homem do jogo, acabou por bisar e recuperar a vantagem para a equipa de Zinedine Zidane.

Um embate entre dois gigantes do futebol europeu à procura de ajustar contas com uma temporada menos feliz, marcada, tanto de um lado como do outro, por lesões graves que impuseram muitas limitações às ambições dos dois conjuntos. Limitações, sobretudo, ao nível defensivo, com destaque para o Real Madrid que já sabia que não ia poder contar com o capitão Sergio Ramos e que, à ultima da hora, perdeu ainda Varane, afastado por um teste positivo à covid-19, e a abrir espaço para a entrada de Éder Militão. As mesmas dificuldades no eixo defensivo do Liverpool, com Jurgen Klopp obrigado a improvisar mais uma dupla, desta feita, com Kabac e Phillips.

Apesar da época negativa dos dois emblemas, ambos tinham razões para chegar mais confiantes a este jogo. O Real Madrid, que já tinha dado praticamente o título como perdido na liga espanhola, tem vindo a recuperar nas últimas semanas e está, agora, a apenas três pontos do Atlético Madrid. O Liverpool também parecia ter estabilizado e termos defensivos, e já não sofria golos há três jogos.

Mas da teoria à prática, assim que Felix Brych apitou par o início do jogo, o Real Madrid puxou pelos galões europeus, mesmo a jogar no frio Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas, e assumiu a condução do jogo, empurrando, de imediato, o Liverpool para o seu meio-campo. Uma entrada com controlo absoluto sobre o jogo, fazendo a bola a correr a toda a largura do terreno, procurando caminhos para a área de Alisson, agora com um portentoso bigode.

A posse de bola, dizem os números, até foi repartida, mas o que cada equipa fazia com a bola foi totalmente destinto. O Real Madrid variava o jogo, conseguindo espaço nas alas, com Lucas Vazquez e Mendy a descerem pelos flancos, mas também ao centro, com Modrid e Kroos a comandarem as operações. Do outro lado, desnorte total, com a equipa sem capacidade para sair a jogar, nem a conseguir dar velocidade ao temível trio da frente, com Salah, Mané e Diogo Jota, sempre preparados para arrancar, mas sem uma bem bola servida na primeira parte. ´

Foi, portanto, com total naturalidade que o Real Madrid chegou ao golo. Espetacular passe de Toni Kroos, grande receção de Vinicius com o peito, tirando logo do caminho Phillips, antes de bater Alisson com um remate seco. Um grande golo que acentuou ainda mais as dificuldades do Liverpool que, nesta altura, já com meia-hora de jogo, parecia ainda não ter entrado no jogo. Os minutos seguintes foram, aliás, um verdadeiro pesadelo para a equipa de Anfield que, só não conseguiu reagir, como acentuou os erros cometidos junto da sua área.

O Real Madrid multiplicou-se em novas oportunidades e, nove minutos depois do primeiro golo, dobrou a vantagem, com um golo parecido com o primeiro. Novo passe teleguiado de Kroos à procura de Vinicius, mas, desta vez, Alexander-Arnold cortou de cabeça, acabando por servir Asensio de bandeja. O avançado espanhol, à boca da baliza, só teve de picar a bola sobre Courtois. Muito fácil. O Liverpool estava de cabeça perdida e Kabac quase que ofereceu o terceiro a Asensio. Jurgen Klopp, sempre muito ativo junto à linha, não esperiou mais e abdicou de Keita para tentar voltar ao jogo com Thiago Alcántara.

Uma primeira parte totalmente dominada pelos merengues que somaram oito remates até ao intervalo, contra nenhum do Liverpool.

Liverpool entra finalmente no jogo

O Liverpool precisava de mudar e a verdade é que mudou mesmo no arranque da segunda parte, com mais bola e a colocar, pela primeira vez, o Real Madrid em dificuldades, instalando-se no meio campo dos blancos até ao golo de Salah, apenas com pouco mais de cinco minutos da segunda parte. Um lance que começou a ser desenhado por Wijnaldun, que deixou Casemiro pelo caminho, que seguiu depois pelos pés de Diogo Jota, que tentou furar entre Éder Militão e Modrid, com a bola a sobrar para o egípcio que voltou a colocar o Liverpool em jogo e na eliminatória.

Por momentos, parecia que se tinham invertido os papéis, uma vez que o Liverpool estava agora por coma e até teve uma oportunidade clara para chegar ao empate, numa cabeçada, mais uma, de Diogo Jota que não passou longe do poste.

Mas a verdade é que o Real Madrid conseguiu voltar a equilibrar o jogo e, logo de seguida, recuperou a vantagem de dois golos, num lance que começa num lançamento lateral, com Modrid a servir Vinicius para o segundo golo da noite. Foi a primeira vez que o jovem brasileiro bisou esta temporada. O jogo seguia intenso, de ambas as partes, mas havia agora maior equilíbrio em campo. Zinedine Zidane procurou recuperar o comando do meio-campo, abdicando de Asensio para lançar Valverde, recuperado de lesão.

O Liverpool ainda voltou a crescer nos últimos minutos, diante de um Real Madrid cada vez mais encolhido na defesa da vantagem. Zidane ainda tentou refrescar o ataque, trocando Vinicius por Rodrygo, como já tinha feito Klopp, com Firmino no lugar de Jota. O Liverpool instalou-se nos últimos minutos junto à área de Courtois, mas não conseguiu atenuar o resultado.

O Real Madrid consegue, assim, uma boa vantagem numa semana em que vai praticamente decidir a temporada, uma vez que vai defrontar o Barcelona na liga espanhola antes do segundo encontro com o Liverpool.