Aí está um dos candidatos principais ao prémio de momento mais caricato desta edição da Liga dos Campeões.

Tudo aconteceu durante um pontapé de baliza, quando Emiliano Martínez bateu curto para Tyrone Mings e o internacional inglês recebeu a bola... com a mão.

Ora, após ouvir as indicações do VAR, o árbitro do encontro apontou para a marca dos onze metros e daí, Hans Vanaken atirou a contar, dando vantagem ao Club Brugge, no encontro com o Aston Villa.

Veja aqui o momento surreal de Tyrone Mings: