O Sporting defronta na noite desta quarta-feira os bascos do Ath. Bilbao com uma hipótese de seguir diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os leões necessitam de vencer e precisam ainda de algumas combinações de resultados dos outros jogos desta noite.

Em relação ao último onze apresentado por Rui Borges, frente ao Arouca, o técnico leonino mexeu duas vezes e fez saltar para a equipa inicial Daniel Bragança, no lugar do não inscrito Luís Guilherme, e ainda Diomande para ocupar a posição de Matheus Reis.

Já nos bascos é possível ver uma verdadeira revolução. Ernesto Valverde muda cinco jogadores face ao último jogo para a liga espanhola, na derrota frente ao Sevilha. Adama Boiro, Andoni Gorosabel, Alejandro Rego, Unai Gómez e Gorka Guruzeta são as alterações.

Onze do Sporting: Rui Silva, Fresneda, Ousmane Diomandé, Inácio, Maxi Araújo, João Simões, Hjulmand, Geny Catamo, Trincão, Daniel Bragança, Luis Suárez.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Francisco Silva, Matheus Reis, Morita, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson Santos, Flávio Gonçalves, Eduardo Quaresma, Rafael Nel e Ricardo Mangas.

Onze do Ath. Bilbao: Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama, Rego, Galarreta, Uani G., Sancet, Navarro e Guruzeta.

Suplentes do Ath. Bilbao: Padilha, Vesga, Berenguer, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Serrano, Asier Hierro, Jon de Luis, Ibon Sanchez, Elijah Gift e Selton Sánchez.

O Ath. Bilbao-Sporting tem início marcado para as 20h e será acompanhado AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.