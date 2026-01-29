João Simões, jogador do Sporting, falou esta quinta-feira aos jornalistas no regresso a Lisboa depois da vitória histórica em Espanha, frente ao Athletic Bilbao, que garantiu o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O médio dos leões, habitual titular na prova milionária, vê Hjulmand como exemplo no meio-campo e olha para a Seleção Nacional como um objetivo.

Confiança na Champions

«Obviamente estou muito grato por tudo, mas tenho de continuar a trabalhar porque, a cada jogo em que entro em campo para ajudar, tenho de dar mais no próximo jogo e evoluir. Isso também é a responsabilidade de jogar nesta equipa: aumentar sempre o nível ao máximo, sabendo que tenho muito para evoluir, sou muito jovem e trabalho todos os dias para isso.»

Mundial 2026 é um objetivo?

«É óbvio que é um sonho jogar pelo nosso país, mas quem está lá, os jogadores que estão lá, são muito bons, têm um nível muito elevado, tenho de trabalhar muito e eu tenho consciência disso. Acho que, com calma, passo a passo, um dia, se eu chegar lá, vou ficar grato. E, obviamente, é um objetivo e, como disse, trabalho e vou trabalhar sempre para isso, mas tenho de ter os pés bem assentes na terra, porque os que estão lá são muito superiores a mim e eu tenho de evoluir muito.»

Hjulmand é inspiração

«No Sporting, o Morten, obviamente, pela forma como nos lida dentro e fora de campo, a forma como joga e eu, como médio, vejo coisas que me impressionam muito, porque é mesmo de grande qualidade e tento também aprender. Obviamente com o Morita, com o Daniel Bragança, com o Kochorashvili, também são jogadores dos quais tento apanhar um bocadinho de tudo para tentar evoluir, porque, como disse, sou jovem e tenho de evoluir muito.»

Preferência no sorteio da Champions?

«Preferência é ganhar no domingo contra o Nacional.»