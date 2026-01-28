O Sporting viveu uma noite europeia memorável em San Mamés. Num jogo de altos e baixos, erros, sofrimento e muita crença, a equipa de Rui Borges venceu o Ath. Bilbao por 3-2, na oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, assegurando o apuramento direto para os oitavos de final. Uma reviravolta consumada já em tempo de compensação por Alisson, depois de os leões terem estado duas vezes em desvantagem no marcador.

Num San Mamés fervilhante, o arranque foi tudo menos animador para os verde e brancos. Logo aos três minutos, uma perda de bola na fase de construção abriu caminho ao primeiro golo dos bascos. O Ath. Bilbao circulou com critério à entrada da área e Sancet, com espaço para pensar, fletiu para dentro e rematou rasteiro, batendo o guarda-redes leonino e expondo um início de jogo nervoso e pouco seguro do Sporting.

A resposta não tardou e surgiu de bola parada. Aos 12 minutos, num canto batido do lado esquerdo, Ousmane Diomandé elevou-se mais alto do que toda a gente e, de cabeça, restabeleceu a igualdade. Um golo que devolveu confiança aos leões e trouxe maior controlo do jogo, com mais posse e paciência na circulação.

O Sporting teve mesmo uma boa oportunidade para consumar a reviravolta aos 22 minutos, num contra-ataque rápido conduzido por Trincão, que serviu Luís Suárez. Unai Simón, atento, saiu da baliza e cortou o lance no momento certo, mantendo o empate.

Pouco depois, Rui Borges foi obrigado a mexer na equipa. Gonçalo Inácio acusou problemas na coxa esquerda e deu lugar a Matheus Reis, alteração que acabaria por ter peso no desenrolar do encontro. Apesar de um período mais calmo, com os leões a conseguirem gerir melhor a bola, foi o Ath. Bilbao quem voltou a marcar.

Aos 29 minutos, Matheus Reis ficou caído a pedir falta e desligou-se do lance. Os bascos aproveitaram de imediato: Guruzeta rematou forte de fora da área, a bola bateu no poste e, na recarga, o avançado não perdoou, colocando novamente o conjunto da casa em vantagem.

Rui Borges mexe e o Sporting muda de cara

Aos 51 minutos, esteve perto o empate. Grande arrancada de Suárez pela esquerda, a bola sobrou para Hjulmand que encheu o pé de fora da área, obrigando Unai Simón a uma defesa de grande nível. Pouco depois, Rui Borges decidiu mexer em bloco e lançou Morita, Eduardo Quaresma e Pote, procurando dar outra dinâmica ao jogo.

As alterações surtiram efeito quase imediato. Aos 62 minutos, o Sporting chegou ao 2-2 numa jogada de grande qualidade coletiva. Hjulmand iniciou a combinação, entregou a Trincão, que tabelou com Pote e apareceu já dentro da área para finalizar com classe, devolvendo esperança aos leões no San Mamés.

Empurrado pelo golo, o Sporting ganhou confiança e passou a mandar no jogo. Aos 72 minutos, Geny Catamo tentou a sua sorte com um remate em arco, de fora da área, novamente travado por Unai Simón, numa defesa vistosa. Pouco depois, o próprio Geny cruzou da esquerda para Luís Suárez, que apareceu isolado ao segundo poste e fez o 3-2, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O domínio leonino acentuou-se na reta final. Aos 79 minutos, Geny Catamo voltou a fazer a diferença pela direita, «dançou» sobre Boiro e caiu na área, com o árbitro a assinalar grande penalidade. No entanto, o lance foi revisto pelo VAR e revertido para um pontapé de canto.

Já em tempo de compensação, quando o Ath. Bilbao tentava apertar após um canto a seu favor, foi o Sporting quem desferiu o golpe final. Num contra-ataque fulminante, Rui Silva lançou longo para Pote, que assistiu Suárez. O colombiano falhou o primeiro remate, isolado perante Unai Simón, mas a bola sobrou para Alisson, que apareceu decidido e rematou forte e rasteiro para o 3-2, consumando uma reviravolta épica no San Mamés.

Com esta vitória e a conjugação de resultados favorável, o Sporting terminou a fase de liga no sétimo lugar, com 16 pontos, garantindo o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde poderá até cruzar-se com o Benfica, caso os encarnados ultrapassem o play-off. O Ath. Bilbao, por sua vez, despede-se da Europa, eliminado no 29.º lugar.