Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 3-2 frente ao Ath. Bilbao, na oitava jornada da fase de liga da Champions.

Noite histórica

«Este clube é feito disso, é feito de história. Tentamos dar o nosso melhor, não só pelo clube, mas também por Portugal. Portugal merecia que nós passássemos nos oito primeiros e ficámos contentes por isso.

E dar uma palavra aos adeptos que não puderam estar aqui, que estiveram em casa. Espero que estejam orgulhosos desta equipa, porque tentamos sempre dar o máximo pelo clube.»

Primeira parte muito complicada

«Sim, é normal. Jogamos contra as melhores equipas. É normal que, no seu estádio, com um ambiente fantástico, tenham feito o jogo que fizeram na primeira parte. Depois sabemos que o jogo dura noventa minutos e temos de estar concentrados durante noventa minutos. E a verdade é que conseguimos uma vitória, que é o mais importante.»

Entradas impactantes na segunda parte

«Tanto eu como o Alisson. O Alisson teve mais impacto do que eu. Acabou por entrar, marca o golo, o Morita. São jogadores importantes. Sabemos que temos muitos jogos pela frente e, jogue quem jogar, vai dar o máximo. E, como o mister diz, temos de nos respeitar a todos. Sabemos a qualidade de cada um e vamos sempre respeitar o grupo. O grupo vai estar sempre em primeiro.»

Ambições do Sporting nesta competição

«É o mesmo: é tentar jogar para ganhar. A última vez que estive nos oitavos, levei cinco golos. Por isso, não sei esperar ou haver o sorteio. Agora vamos pensar no Nacional, que é um jogo muito importante. E é, como eu disse ao míster, e o míster já passou cá para fora, é a nossa Champions. É nisso que nos temos de focar.»