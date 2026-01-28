Trincão, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 3-2 frente ao Ath. Bilbao, na oitava jornada da fase de liga da Champions.

Duas vitórias importantíssimas

«É um momento histórico para o Sporting e para o futebol português. Dar os parabéns ao grupo, porque tem sido incrível. Nós acreditámos desde o princípio e mostramos que somos tão grandes como os maiores da Europa, portanto… É celebrar, é festejar, é agradecer também aos adeptos que não estavam aqui hoje, mas que, de certeza, em casa estavam felizes e apoiaram-nos. Portanto, é aproveitar ao máximo.»

Dificuldades na primeira parte

«Sim, todos os jogos são difíceis. Percebemos que eles eram muito bons. Nós estávamos a conseguir sair, mas depois acho que baixámos os médios e acabámos por ter um bocadinho mais de bola na segunda parte, que foi completamente diferente. Acho que foi um pouco, também, como no PSG. Isso faz parte de todas as equipas que têm qualidade nesta competição, mas depois fizemos um bom jogo, fizemos os nossos golos e foi possível.»

Trincão condicionado

«O míster dá-me liberdade tanto para jogar por fora como por dentro. Nós estamos em constante mudança entre nós, portanto aparecer por fora ou aparecer por dentro. Eu acabei por fazer o golo, mas também tive oportunidades e coisas para fazer por fora. Acho que é só fazer aquilo que o míster pede, e acabámos por nos entender bem.»

Até onde é possível sonhar?

«Neste momento é festejar. Não estou a pensar mais à frente. É festejar, aproveitar que é um apuramento histórico para nós e para o futebol português. Portanto, é só desfrutar agora do momento.»