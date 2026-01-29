Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, falou esta quinta-feira aos jornalistas no regresso a Lisboa depois da vitória histórica em Espanha, frente ao Athletic Bilbao, que garantiu o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O médio dos leões garantiu que acreditou sempre no triunfo do Sporting mesmo depois de a equipa verde e branca ter estado atrás do resultado por duas vezes.

Viagem de regresso tranquila

«Sinceramente, foi uma viagem normal. Viemos todos a descansar. Foi um jogo bastante complicado, onde gastámos muitas energias e agora, como já temos jogo no domingo, temos de recuperar bem, porque não temos muito tempo para o próximo jogo. E é um jogo muito importante em casa, com os nossos adeptos, temos de ganhar.»

Impacto da vitória em Bilbau

«Sim, é um momento importante para nós, para o clube, para o futebol português. Sabemos que a história está feita, mas ainda há muito por fazer. Estamos nos oitavos de final. Agora é focar no campeonato. Na Champions, é jogo a jogo, esperar pelo sorteio e ver o que é que acontece. Claro que estamos muito felizes e muito contentes pelo momento, mas é um jogo, passámos e agora temos mais coisas para conquistar.»

Acreditou sempre na vitória mesmo quando Suárez falhou?

«Sinceramente, naquele momento nem sequer estávamos a pensar no resultado, estávamos a pensar em querer ganhar. Se empatássemos, empatávamos, era o que o jogo nos trouxe, mas, claramente, nós queremos ganhar. Entrámos em todos os jogos para ganhar e, depois daquele momento, pensámos que não íamos conseguir, mas o Alisson acabou por ser a nossa estrelinha na Champions, como têm dito. Acabou por marcar mais um golo na Champions e ficámos muito contentes pelo Alisson, pelo clube e pelo futebol.»

Benfica nos oitavos?

«Não pensamos nisso agora, pensamos no Nacional, que é o mais importante, e no campeonato.»