O Atlético Madrid é a primeira equipa do playoff que confirmou o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões depois da vitória por 4-1 sobre o Club Brugge, com 7-4 no agregado.

Depois de um empate 3-3 na primeira mão, os colchoneros receberam os belgas e entraram melhor na partida. Sorloth (23m) abriu o marcador depois de uma assistência do guarda-redes Oblak. O norueguês trabalhou bem sobre o adversário e rematou forte, num lance em que o guardião Migolet podia ter feito melhor.

O Brugge, que contou com Carlos Forbs na equipa titular, reagiu pouco depois. Canto batido da esquerda, com um desvio ao primeiro poste e o central Ordoñez (36m) surgiu no segundo, para fazer o golo do empate.

A segunda parte do encontro começou quase com o golo do At. Madrid. Grande remate de fora da área do médio Johnny Cardoso (48m) que só parou no fundo das redes belgas.

O Club Brugge foi novamente em busca do resultado, mas Sorloth colocou um ponto final na eliminatória com mais dois golos. O avançado norueguês concretizou um bom contra-ataque dos madrilenhos, após uma combinação de Lookman com Griezmann. O 4-1 final surgiu já em cima do minuto 90. Grande cruzamento de Ruggeri a descobrir Sorloth ao segundo poste para encostar.

O Atlético garantiu assim a passagem aos oitavos de final onde aguarda pelo sorteio que vai definir o adversário na próxima fase. Um coisa é certa, será inglês: Tottenham ou Liverpool.