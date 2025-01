Atalanta e Mónaco receberam e venceram Sturm Graz e Aston Villa, respetivamente, esta terça-feira, nos dois primeiros jogos da 7.ª e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Em Itália, a Atalanta goleou o Sturm Graz, por 5-0, num jogo com quatro dos golos na segunda parte e com um desfecho que custa a eliminação da equipa austríaca das competições europeias. Por outro lado, coloca a Atalanta em boa posição para poder apurar-se diretamente para os oitavos de final, num dos oito primeiros lugares.

Retegui, aos 12 minutos, abriu o marcador e, na segunda parte, Pasalic (58m), De Ketelaere (63m), Lookman (90m) e Brescianini, no último lance do jogo (90+4m), completaram a goleada. A Atalanta soma agora 14 pontos e está à condição no 3.º lugar, antes dos restantes jogos desta noite e de quarta-feira. O Sturm Graz mantém os três pontos e já não tem hipóteses de seguir em frente na prova, juntando-se a Leipzig, Slovan Bratislava e Young Boys, equipas já afastadas matematicamente à partida para esta jornada.

A Atalanta, com este resultado, garantiu desde já ultrapassagem a pelo menos uma equipa, o Aston Villa, derrotado à mesma hora na visita ao Mónaco, por 1-0. Um golo de Wilfried Singo, aos oito minutos da primeira parte, valeu o triunfo aos monegascos. As duas equipas têm 13 pontos e continuam com grandes hipóteses de apuramento direto, no top-8.