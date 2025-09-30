A Atalanta venceu esta terça-feira o Club Brugge, por 2-1, na segunda jornada da fase liga da Liga dos Campeões.

Quem começou na frente até foi o coletivo belga, com Tresoldi a assistir Christos Tzolis, aos 38 minutos. Porém, a Atalanta foi buscar a vitória na segunda parte: Samardzic empatou de penálti (74m) e Mario Pasalic operou a reviravolta (87m).

O português Carlos Forbs foi titular no lado do Club Brugge e acabou por ser substituído aos 75 minutos.

Na primeira jornada, os italianos foram goleados no terreno do Paris Saint-Germain (4-0), enquanto os belgas venceram o Mónaco (4-1). Com este resultado, ambas as equipas somam agora três pontos.

De recordar que o Club Brugge é adversário do Sporting nesta edição da Liga dos Campeões.

