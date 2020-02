Nem o regresso de Gonçalo Guedes valeu ao Valência. Com um futebol direto, criterioso e extremamente eficaz, a sensacional Atalanta desbaratou uma debilitada equipa do Mestalla e deu passou significativo rumo aos quartos de final com uma goleada por 4-1 no Giuseppe Meazza.

Depois do terceiro lugar na Série A na época passada e uma fase de grupos fulgurante, a Atalanta atraiu mais de quarenta mil adeptos a San Siro, casa emprestada, para mais um grande espetáculo proporcionado por Papu Gómez, Pasalic e Ilici.

O Valência até procurou impor o seu jogo, com uma pressão alta nos minutos iniciais, mas num ápice os homens de Celades estava a correr para a baliza de Doménech para travar as investidas dos neroazzurri de Bérgamo. Com dois ou três passes, a equipa italiana chegava à área espanhola e provocava calafrios.

Enquanto o Valencia procurava progredir de pé para pé, com um futebol apoiado, a Atalanta fechava-se muito bem e depois saía a jogar em velocidade, quase sempre pela condução de Papu Gómez. Pontapés longos, mas extremamente objetivos, a levar a equipa de uma área à outra em três tempos. Pasalic assinou a primeira ameaça, aos nove minutos, com um remate que proporcionou a defesa da noite a Doménech, mas foi o holandês Hateboer que abriu o marcador, aos 16, com um desvio em carrinho a cruzamento de Papu Gomez.

O Valência procurou reagir rápido, voltou a subir as suas linhas e Ferrán Torres atirou ao poste e Gonçalo Guedes, com um remate cruzado, também esteve perto de empatar, mas a Atalanta também podia ter chegado mais cedo ao segundo golo, com destaque para um remate fortíssimo de De Roon. Foi já muito perto do intervalo que Ilicic levantou o estádio. Palasic cruzou da esquerda e o esquerdino Ilicic, à entrada da área, rematou fortíssimo, com o pé direito, levando a bola a entrar junto da trave.

A Atalanta chegava ao intervalo com uma vantagem sólida, mas o pesadelo do Valência tinha apenas começado. Esperava-se uma reação forte dos espanhóis na segunda parte, mas foi a Atalanta que surgiu a jogar com mais posse de bola, a gerir os momentos do jogo e a criar perigo, diante de um adversário perdido. Depois de uma primeira ameaça de Papu Gómez, a Atalanta chegou aos 3-0, aos 58 minutos, com mais um golo de belo efeito, desta vez a assinatura do suíço Freuler: um remate em arco a deixar a bola fora do alcance de Doménech.

Cinco minutos volvidos, arrancada de Hateboer desde o meio-campo a parar apenas dentro da baliza de Domenéch. O resultado ganhava contornos de goleado diante de um Valência que não conseguia esboçar uma reação. Celades abdicou então de Gonçalo Guedes, já em visíveis dificuldades físicas, e lançou Cherishev que, na primeira oportunidade que teve, fez golo. O golo do russo ainda trouxe alguma esperança aos espanhóis, até porque os italianos, depois das correrias na primeira parte, já começavam a acusar o esforço.

No entanto, Gasperini foi mexendo bem na equipa, recompôs a defesa, refrescou o ataque e os italianos seguraram a vantagem que lhes permite ir ao Mestella com uma vantagem de três golos.