Ilicic e Sabitzer foram eleitos os melhores jogadores dos dois jogos desta terça-feira.



O internacional esloveno teve uma noite gloriosa no Mestalla, palco onde fez um póquer histórico no triunfo da Atalanta por 4-3.

Por sua vez, o médio austríaco apontou dois dos três golos do triunfo do Leipzig na receção ao Tottenham de José Mourinho.

