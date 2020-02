A Atalanta goleou o Valência em San Siro, por 4-1, mas o treinador Gian Piero Gasperini não ficou totalmente satisfeito. Não ficou satisfeito com o golo concedido e com as oportunidades desperdiçadas pela sua equipa.

«É um grande resultado. Estivemos bem, o jogo podia ter acabado com mais dois golos para os dois lados. Três golos de vantagem não é mau, mas devíamos ter estado mais atentos no golo deles, podia ter sido evitado», começou por destacar.

Apesar de tudo, Gasperini diz que se lhe oferecerem esta vantagem antes do jogo, tinha aceite sem hesitar. «Estamos satisfeitos com a vitória e, sobretudo, com a vantagem. Se me dissessem que ia ao Mestalla com uma vantagem de três golos assinava por baixo«, destacou.

Apesar de tudo, Gasperini considera que a eliminatória continua em aberto. «No jogo da segunda mão vamos ter de estar mais atentos a certas situações, perdemos muitas bolas e arriscámos em demasia. No Mestalla temos de evitar isso. Quero marcar um golo lá, não quero apenas uma noite de sofrimento. Esta noite não vou festejar, prefiro festejar daqui a três semanas», referiu ainda.