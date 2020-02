Josip Ilicic estreou-se a marcar na Liga dos Campeões e, por sinal, com um grande golo na goleada ao Valência (4-1) na primeira mão dos oitavos de final. O avançado esloveno, apesar de ser esquerdino, recorreu ao pé direito para marcar o segundo golo dos italianos.

«Não era um lance fácil. O mais difícil foi a receção. Mas também não gosto de coisas fáceis, não sou capaz de as fazer», atirou, no final do jogo, em declarações à Sky Sport de Itália.

Quanto ao jogo. «Jogámos como preparámos o jogo. Não concedemos grandes ocasiões, foi pena o golo que sofremos. O segundo jogo vai ser diferente. Com o apoio dos adeptos eles vão tentar reagir, mas estamos prontos para isso», destacou ainda.