Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, em declarações no final da vitória por 2-1 sobre a Atalanta, em jogo da Liga dos Campeões:

«Estou muito feliz. Os golos apareceram tarde, mas a vitória é merecida. Nunca deixámos de acreditar e não desistimos de atacar. Fizemos um grande jogo, mostrámos uma grande mentalidade. Tivemos jogadores no banco que tiveram um grande impacto no jogo. Tivemos sorte no fim, mas forçámos essa sorte. A equipa esteve muito bem.

A primeira partida contra o Dortmund foi decisiva, porque esta equipa criou uma atmosfera grande de lutar juntos contra todos. Eles têm qualidade física e mental para fazer grandes coisas. Tivemos uma longa pausa e retomámos com duas finais complicadas. Esta última semana de treino foi excecional. O espírito, a qualidade, a atmosfera e o trabalho deixaram-me felicíssimo. É um processo longo e estou feliz que a equipa o tenha demonstrado esta noite.

O melhor para preparar este jogo foram as vitórias nas duas finais de taça em Franca. Era o momento de demonstrar a nossa concentração e de deixar de falar dos jogadores que faltavam. A equipa esteve forte e sólida. Jogar com ou sem Kylian Mbappé obviamente faz diferença, tal como com o Marco [Verratti]. Tivemos o infortúnio do Keylor Navas, mas permanecemos concentrados.

»