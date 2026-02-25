Uma vitória imprópria para cardíacos coloca a Atalanta nos «oitavos» da Liga dos Campeões, após um triunfo (4-1) frente ao Dortmund e uma reviravolta na eliminatória.

Após o desaire no jogo da primeira mão (2-0), o conjunto de Bérgamo entrou com o pé direito no jogo e aos cinco minutos já vencia pela margem mínima. A coreografia dos adeptos (antes do jogo) falava em apenas mais um «tijolo» para derrubar a parede alemã e Scamacca tratou de dar início à demolição.

Na sequência de um cruzamento para o interior da área, uma péssima abordagem defensiva permitiu ao italiano ficar na cara do guarda-redes e finalizar para o fundo da baliza.

O primeiro tempo, de resto, teve um ligeiro ascendente da Atalanta, que com alguma naturalidade ampliou a vantagem e por intermédio de outro italiano, um pouco mais experiente. Zappacosta fez o esférico beijar as redes e deixou a eliminatória empatada, rumo à segunda parte que teve um pouco de tudo.

Isto porque os treinadores não fizeram quaisquer alterações ao intervalo e a segunda parte arrancou com o golo de Pasalic. O cruzamento de Marten de Roon não podia ter sido mais perfeito e o ataque ao espaço do croata não ficou atrás.

Do outro lado, a falta de eficácia que se registava até então não impediu o Dortmund de reduzir distâncias a meio do segundo tempo e por intermédio de Adeyemi. Face à enorme passividade defensiva dos italianos, o jovem alemão entrou na área, tirou dois adversários do caminho e finalizou em jeito para o 3-1.

Seguiu-se um período de impasse nas quatro linhas e que fazia antever 30 minutos de tempo extra, só que a Atalanta tinha outros planos. No período de compensação, o Dortmund ficou reduzido a dez elementos devido a uma grande penalidade assinalada por falta de Bensebaini e Samardzic não desperdiçou da marca dos onze metros.

Está assim encontrado mais um dos clubes que garante a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, via play-off, sendo que resta agora perceber quem calha em sorte à Atalanta na próxima fase.