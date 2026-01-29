Alisson Santos, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sporting TV após o triunfo por 3-2 frente ao Ath. Bilbao, na oitava jornada da fase de liga da Champions.

Sporting lutou até ao fim

Isso mostra a força do nosso grupo. Não deixámos de lutar até ao último minuto. Eu sei que começámos atrás no jogo, mas tivemos força e fomos muito resilientes para conseguir alcançar o resultado. No fim, pude ser muito feliz ao ajudar a equipa com a vitória, com os três pontos e com o apuramento. Fico muito feliz por isso, muito feliz pela equipa, pelo nosso trabalho e muito feliz por termos conseguido a qualificação.»

Alisson: um dos responsáveis pelo apuramento

«Sim, é mais do que um sonho tornado realidade. Antes de eu chegar ao desporto, quando fui anunciado, na minha primeira entrevista, disse que seria um sonho para mim jogar a maior competição do mundo.

Parece até mentira, mas às vezes ainda não acredito. Demora um pouco a cair a ficha, porque eu assistia a isto de casa quando era mais novo e quando estava a começar a minha carreira. Sempre ambicionei e sonhei chegar a estes palcos e, hoje, ver que realizei este sonho, entrando em jogos, decidindo, marcando, ajudando a equipa, para mim é um sonho concretizado. Creio que a minha família fica muito feliz e eu também estou muito feliz com isso.»

Sporting nos oito primeiros da Champions

«Acredito que significa muito. Temos um plantel muito qualificado e trabalhamos muito no dia a dia. Sabemos da nossa capacidade, sabemos o que somos capazes de alcançar. Ficamos muito felizes. Isso mostra que o nosso trabalho está a ser bem feito. Entrar para a história do clube com este objetivo concretizado, para nós, é um feito imenso, e estamos muito felizes com isso.»