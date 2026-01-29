Morten Hjulmand, capitão do Sporting, foi um dos jogadores selecionados para falar aos jornalistas no regresso a Lisboa, após o triunfo frente ao Ath. Bilbao que carimbou a passagem direta aos oitavos de final da Champions. O médio dinamarquês abordou o feito alcançado pelos leões na prova milionária, mas também falou sobre o futuro em Alvalade.

Um Sporting de Liga dos Campeões

«No meu primeiro ano aqui, achava que também tínhamos qualidade para jogar na Liga dos Campeões, mas também no meu segundo ano. Agora vemos jogadores a voltar. O Pote no último jogo, o Nuno Santos também vai voltar, o Daniel Bragança. Por isso, acho que a equipa está muito forte, com muita competitividade interna. Agora podemos rodar mais do que conseguimos nas últimas semanas, também na época passada, quando tivemos muitas lesões. E isso é uma grande força para os treinadores e também para os jogadores.»

Focado no Sporting

«Estou focado em ficar aqui. Tenho um contrato aqui que respeito e adoro a minha vida e ser parte da família Sporting. Portanto, é nisso que estou focado agora.»

Sporting no top-8 da Champions

«Para ser honesto, quando tivemos o calendário dos jogos, antes de começar a fase, sabíamos que ia ser difícil também jogar contra o vencedor da temporada passada na Liga dos Campeões. Mas, especialmente em Alvalade, sentia-se a energia dos adeptos também pelas vitórias em casa. Eles estavam a empurrar muito. Também ontem, embora os nossos adeptos não estivessem lá, ao voltarmos duas vezes em Bilbau, um lugar difícil para jogar. Tivemos dificuldades na primeira parte, mas mesmo assim ganhámos o jogo. Por isso, estou muito orgulhoso.»

Motivação para o que resta da época

«Sim, claro. É uma grande motivação. Também o jogo contra o Arouca foi muita motivação, ver que continuamos a voltar nos jogos e a conquistar vitórias.

Agora, o foco está na seleção nacional, que está a jogar muito bem neste momento.»

Benfica nos «oitavos»?

«Estou apenas feliz por fazer parte desta fase da ronda final. Por isso, se jogarmos contra o Benfica ou contra outra equipa, será uma honra fazer parte desta competição nesta fase.»