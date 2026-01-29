Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 3-2 sobre o Ath. Bilbao para a oitava jornada da Liga dos Campeões, na qual os leões garantiram a passagem aos oitavos de final da prova.

Renovação com o Sporting

«Em relação à renovação, muito sinceramente não estou a pensar nisso. Tenho contrato por mais de um ano com o Sporting, não estou preocupado com isso. Em relação ao dinheiro, o atual presidente e a direção do clube ficam contentes, passa-me completamente ao lado. A mim, o que me guia é aquilo que eu tenho como objetivo: fazer o melhor para o Sporting, marcar a história do Sporting. Não é o dinheiro que me move, nem nunca foi o que me move. Já disse isso várias vezes. É sim a paixão que tenho pelo futebol e por querer continuar a engrandecer aquilo que tem sido a nossa carreira enquanto equipa técnica.»

Lesão de Gonçalo Inácio

«Muito honestamente, não sei. Vai para avaliação, espero que não seja nada grave, mas vamos ver.»

Parabéns ao Benfica

«Acima de tudo fico feliz porque aumenta aquilo que é a qualidade do nosso país e a pontuação do nosso país a nível europeu e nas competições europeias. Por isso, feliz por ver as duas equipas portuguesas qualificadas e espero que na Liga Europa também assim o façam. É importante para todos, não só para alguns, é para todos.»