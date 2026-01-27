Ernesto Valverde, treinador do Athletic Bilbau, garante que a sua equipa quer aproveitar a oportunidade histórica de seguir em frente na Liga dos Campeões, na véspera de defrontar o Sporting em San Mamés, em jogo da oitava e última jornada da maior competição da UEFA.

Sporting é 10.º e luta pela qualificação direta, enquanto o Athletic é 23.º e procura garantir o play-off

«Tendo em conta que somos novatos na Champions, só jogámos duas vezes neste século, claro que assinávamos poder lutar pela classificação na última jornada. Vamos fazê-lo aqui em casa, penso que somos capazes de fazê-lo, apesar de o Sporting ser uma equipa muito forte.»

Athletic não vence há cinco jogos na liga espanhola

«O encontro mais importante é o que temos a seguir, neste caso o de amanhã [na quarta-feira], no qual temos a possibilidade de continuar numa competição. Para nós já é um sucesso, chegar aqui neste ponto [de nos podermos apurar]. Tendo uma possibilidade, temos de tentar aproveitá-la, depois pensaremos no jogo seguinte.»

Sobre os pontos fortes do Sporting

«O Sporting é uma equipa com muitos argumentos, um nível técnico muito alto, físico também, e que está a jogar para ficar nos oito primeiros. Poderíamos ter um plano individual para Luis Suárez, para Trincão, para os seus avançados, para a saída de jogo que têm, para [Pedro] Gonçalves. Não é só Luis Suárez, [...] têm os jogadores interiores, os extremos, o Maxi Araújo é muito profundo. Há muitas coisas a ter em conta, não nos podemos centrar só num jogador, mas no todo da equipa do Sporting.»

Iñigo Lekue: «Chegámos aqui como queríamos, a ter a última bala em casa»

O defesa Iñigo Lekue, também presente na conferência de imprensa, também desvalorizou o mau momento do Athletic na liga espanhola e preferiu destacar o «entusiasmo» dos jogadores por ainda estarem na luta na Champions.

«Acredito que chegámos aqui como queríamos, ter a última bala em casa, dependendo de nós mesmos, perante os nossos adeptos. Jogamos com o entusiasmo de poder viver uma noite mágica e poder passar.»

Sobre a equipa de Rui Borges

«É uma equipa muito forte a nível europeu, que tem possibilidade de ficar nos oito primeiros e que vai disputar o jogo no máximo. Temos de jogar as nossas cartas, mas o mais importante é que sejamos nós próprios. Tal como nas outras grandes noites aqui em San Mamés, o importante é que dependamos mais de nós do que do rival.»