Ernesto Valverde: «O Sporting não é só Luis Suárez»
Treinador do Athletic Bilbao fala em «oportunidade histórica» na antevisão do duelo com os leões de Rui Borges
Treinador do Athletic Bilbao fala em «oportunidade histórica» na antevisão do duelo com os leões de Rui Borges
Ernesto Valverde, treinador do Athletic Bilbau, garante que a sua equipa quer aproveitar a oportunidade histórica de seguir em frente na Liga dos Campeões, na véspera de defrontar o Sporting em San Mamés, em jogo da oitava e última jornada da maior competição da UEFA.
Sporting é 10.º e luta pela qualificação direta, enquanto o Athletic é 23.º e procura garantir o play-off
«Tendo em conta que somos novatos na Champions, só jogámos duas vezes neste século, claro que assinávamos poder lutar pela classificação na última jornada. Vamos fazê-lo aqui em casa, penso que somos capazes de fazê-lo, apesar de o Sporting ser uma equipa muito forte.»
Athletic não vence há cinco jogos na liga espanhola
«O encontro mais importante é o que temos a seguir, neste caso o de amanhã [na quarta-feira], no qual temos a possibilidade de continuar numa competição. Para nós já é um sucesso, chegar aqui neste ponto [de nos podermos apurar]. Tendo uma possibilidade, temos de tentar aproveitá-la, depois pensaremos no jogo seguinte.»
Sobre os pontos fortes do Sporting
«O Sporting é uma equipa com muitos argumentos, um nível técnico muito alto, físico também, e que está a jogar para ficar nos oito primeiros. Poderíamos ter um plano individual para Luis Suárez, para Trincão, para os seus avançados, para a saída de jogo que têm, para [Pedro] Gonçalves. Não é só Luis Suárez, [...] têm os jogadores interiores, os extremos, o Maxi Araújo é muito profundo. Há muitas coisas a ter em conta, não nos podemos centrar só num jogador, mas no todo da equipa do Sporting.»
Iñigo Lekue: «Chegámos aqui como queríamos, a ter a última bala em casa»
O defesa Iñigo Lekue, também presente na conferência de imprensa, também desvalorizou o mau momento do Athletic na liga espanhola e preferiu destacar o «entusiasmo» dos jogadores por ainda estarem na luta na Champions.
«Acredito que chegámos aqui como queríamos, ter a última bala em casa, dependendo de nós mesmos, perante os nossos adeptos. Jogamos com o entusiasmo de poder viver uma noite mágica e poder passar.»
Sobre a equipa de Rui Borges
«É uma equipa muito forte a nível europeu, que tem possibilidade de ficar nos oito primeiros e que vai disputar o jogo no máximo. Temos de jogar as nossas cartas, mas o mais importante é que sejamos nós próprios. Tal como nas outras grandes noites aqui em San Mamés, o importante é que dependamos mais de nós do que do rival.»