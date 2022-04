Diego Simeone acabou a eliminatória com o Manchester City a aplaudir de forma irónica na direção das bancadas do Wanda Metropolitano quando um jogador adversário estava a ser assistido no relvado. No final do encontro, o técnico do Atlético de Madrid sublinhou que os gestos não foram dirigidos a Guardiola.



«Não me dirigi ao banco do Pep. Aplaudi as pessoas que valorizaram o esforço da equipa. As pessoas estiveram connosco», limitou-se a dizer, citado pelo AS.



O argentino recusou ainda a opinar sobre as perdas de tempo dos «citizens» na parte final da segunda metade.



«Não tenho de dar opinião. Há um árbitro para fazer cumprir as regras. Há que felicitar o adversário que ganhou a eliminatória com justiça, visto que marcou mais um golo do que nós», atirou.

Já na sala de imprensa, quando confrontado com a frase que Guardiola proferiu após a primeira mão em que criticava o estilo de jogo dos colchoneros, Simeone não deixou o colega de profissão sem resposta.

«Falta de respeito por parte de Guardiola? Não, não senti. Não tenho razão para opinar quando alguém fala mal ou bem. As pessoas inteligentes com grande léxico tentam elogiar-te com desprezo. Mas aqueles que não têm um léxico assim tão evoluído não são parvos», concluiu.



Veja os aplausos irónicos de Simeone no vídeo associado [Imagens Eleven Sports].