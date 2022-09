A três dias de defrontar o FC Porto na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Diego Simeone tem várias dores de cabeça e apenas 16 jogadores disponíveis para a receção aos dragões.

Com Oblak em dúvida depois de ter saído lesionado do empate com a Real Sociedad no sábado - pode ver o momento da lesão no vídeo associado a este artigo -, a quem se junta Lemar como incógnita, o treinador dos colchoneros sabe que não vai poder contar com Reguilón, Savic e Matheus Cunha, todos lesionados, além de Felipe que vai cumprir castigo.

Tudo isto, tendo o plantel principal do At. Madrid apenas 22 jogadores.