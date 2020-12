É um desfecho bonito para o Atlético de Madrid. Hermoso, dirão, por esta altura, os espanhóis que apoiam a equipa de Diego Simeone. Para o Salzburgo, um jogo com um Carrasco pelo meio.

Um golo de Mario Hermoso, aos 39 minutos, num desvio que se quis com a cabeça, mas foi mais com o ombro, abriu a vitória do Atlético de Madrid por 2-0 na Áustria, na noite desta quarta-feira, bem como a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Esta foi selada por Carrasco, a quatro minutos dos 90, depois da assistência que fez para o golo inaugural. Os colchoneros acompanham o Bayern Munique e o Salzburgo vai para os 16 avos de final da Liga Europa.

Ao fim de quase uma época e meia no Atlético, Hermoso estreou-se a marcar pelo Atlético e a vantagem ganha tornou-se decisiva. Tudo começou numa falta sofrida por João Félix – uma de várias, duras, no encontro – e Carrasco bateu para o desvio certeiro do jogador de 25 anos.

A eficácia do Atlético, no único remate à baliza adversária na primeira parte, foi o tónico ideal num jogo mais cirúrgico e cerebral do que espetacular. O Salzburgo, que precisava de vencer para seguir em frente, fez mais por isso em mais momentos, mas esbarrou, ou nos ferros, ou na muralha espanhola. Perto do fim, viu arrumadas as esperanças.

Aos dois minutos, Berisha enviou a bola ao poste. Aos 16, Szoboszlai obrigou Oblak a defesa apertada. Dois avisos perante um Atlético pálido à frente, travado pela agressividade positiva dos austríacos.

Félix, que ia sendo travado em falta, quase cantou golo ao minuto 34, mas após uma perda imperdoável de Wober na área, Stankovic fez a mancha, impedindo que a bola de Llorente seguisse para o português.

No reatamento, o húngaro Szoboszlai, talentoso, arrancou uma jogada individual espetacular, mas o remate na cara de Oblak saiu ao lado (49m). A equipa de Jesse Marsch foi tendo mais bola, mais remates, mas o Atlético foi letal e arrumou o jogo já depois de Luis Suárez ter saído chateado com a substituição. Lançado por Trippier, o recém-entrado Correa apareceu na direita e cruzou para Carrasco concluir com um remate de primeira na área. Stankovic ficou pregado ao relvado. O minuto 86 era de sentença.

João Félix saiu sem golo pouco depois, mas com o apuramento na bagagem. O Atlético fecha o grupo no segundo lugar, com nove pontos e o Salzburgo vai para a Liga Europa, fechando no terceiro lugar, com quatro pontos.

No outro jogo que fechou o grupo A, o Bayern Munique confirmou o domínio e somou mais uma vitória, por 2-0, na receção ao Lokomotiv Moscovo. Os golos foram apontados por Niklas Sule (63m) e Choupo-Moting (80m). Eder foi titular e jogou os 90 minutos na formação russa, que só teve cinco suplentes na Alemanha. O campeão europeu fecha com 16 pontos e o Lokomotiv está fora das competições europeias. Somou três pontos.