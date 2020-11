No último treino antes da receção ao Lokomotiv de Moscovo, João Félix treinou à margem da restante equipa do Atlético de Madrid. Em conjunto com Hermoso, o internacional português fez trabalho específico enquanto o resto dos colegas treinaram às ordens de Simeone.



Apesar de terem trabalhado à parte, nem jovem avançado nem o central constam no boletim clínico do emblema colchonero.



O Atleti, segundo classificado do grupo A, recebe a formação moscovita esta quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano.