O Liverpool banalizou o At. Madrid em Anfield, venceu por 2-0, mas podia ter construído um triunfo mais robusto.

Num jogo para esquecer, o At. Madrid nunca conseguiu incomodar a baliza de Alisson, e a expulsão de Felipe aos 34m não ajudou a equipa de Félix, que fez um jogo também muito apagado.

Melhor esteve o outro português em campo. Titular na equipa do Liverpool, Diogo Jota inaugurou o marcador aos 13m e ainda viu um golo ser-lhe anulado na segunda parte, quando o resultado já era de 2-0, graças ao golo de Sadio Mané aos 21m.

A vitória garante aos reds o apuramento para os oitavos de final da Champions, deixando o FC Porto no segundo lugar do grupo, com mais um ponto do que a equipa espanhola, com duas jornadas por disputar.

(Imagens vídeo Eleven Sports)