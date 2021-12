O FC Porto está a uma vitória (ou talvez nem isso) de uma clássica presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa de Sérgio Conceição entra para a derradeira jornada do Grupo B no segundo lugar, um ponto à frente do Atlético Madrid (adversário desta terça-feira) e do Milan, que recebe o Liverpool.

O jogo diante do colchoneros vale mais de 12 milhões de euros (2,7 pela vitória e 9,6 pela passagem). Sendo também por esse motivo decisivo, no duelo frente ao campeão espanhol Sérgio Conceição não deve deixar de fora Pepe e João Mário, que não treinaram na véspera mas não foram descartados pelo treinador dos azuis e brancos.

Confira na galeria associada a projeção do Maisfutebol relativamente ao onze provável do FC Porto para a receção ao Atlético Madrid às 20h00 desta terça-feira.