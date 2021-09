O FC Porto prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo frente ao Atlético de Madrid, da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Marchesín continuou a fazer tratamento e trabalho de ginásio e foi o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição, segundo a informação disponibilizada no site dos dragões.



Os azuis e brancos voltam a treinar às 10h30 desta terça-feira com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Duas horas depois, Sérgio Conceição e um futebolista vão fazer a antevisão ao encontro no Wanda Metropolitano.

A comitiva do FC Porto viaja para Madrid às 17h30 e tem chegada prevista para as 18h30 (hora de Portugal Continental).