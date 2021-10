O FC Porto vai colocar à venda já esta terça-feira os bilhetes para a receção ao Atlético Madrid, último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para 7 de dezembro, uma terça-feira.

Os ingressos para sócios podem ser adquiridos online, no Portal FC Porto, ou na Loja do Associado do Estádio do Dragão e FC Porto Stores (Arrábida Shopping, Baixa, NorteShopping, Parque Nascente e Vila do Conde). Os preços variam entre os 20 euros, para a bancada superior, e os 60 euros, os mais caros, para a Box Nascente.

Entretanto, o clube também vai colocar à venda os bilhetes para o próximo jogo com o Milan, a 3 de novembro, em San Siro, a partir da próxima quarta-feira. Neste caso com um valor único de 39 euros.

De acordo com as leis em vigor em Itália, os bilhetes serão, obrigatoriamente, nominais e intransmissíveis, pelo que, no momento da compra, é obrigatório indicar o nome, data de nascimento e nacionalidade do adepto que irá utilizar o ingresso.