Além de das declarações à imprensa espanhola, João Félix esteve à conversa com a Eleven Sports. O internacional português lamentou o empate do Atlético contra o United, apesar de se ter mostrado «feliz» pelo golo.



«Foi o primeiro golo este ano na Champions. Foi um golo importante e fico feliz por isso. Mais feliz ficaria se tivéssemos vencido. Eles não tiveram quase nenhuma oportunidade... O futebol é assim, Agora temos de continuar a trabalhar e lutar para ganhar em Old Trafford», referiu.



Ainda sobre o jogo, o jovem avançado do emblema espanhol elogiou a capacidade da equipa em anular as principais referências ofensivas dos red devils.



«O Cristiano e todos os outros da frente têm muita qualidade. Fizemos um bom trabalho. Controlámo-los bem. Anulando as forças deles, tivemos mais facilidade para sair para o ataque», defendeu.



Depois de Jorge Jesus, Abel, Paulo Sousa, Vítor Pereira foi o mais recente técnico português que se mudou para o Brasil. Félix comentou a aposta dos emblemas brasileiros nos treinadores lusos.



«Quando o Jorge Jesus foi para lá [Brasil] fez um trabalho. Os brasileiros começaram a apostar nos treinadores portugueses. Depois foi para lá o Abel e correu ainda melhor, ganhou duas Libertadores. Agora foi o Vítor Pereira para o Corinthians e o Luís Castro ainda não foi para o Botafogo pois não? Há que dar valor ao treinador português, percebe e consegue meter as equipas no nível máximo», disse.