João Félix considera que o Atlético de Madrid fez por merecer outro resultado frente ao campeão europeu Bayern Munique. Lembre-se que Muller anulou o golo inaugural do internacional português na cobrança de uma grande penalidade, já nos minutos finais.



«Joguei e jogámos bem, mas estou triste por não termos conseguido a vitória que nos deixava nos oitavos de final. Estávamos a ganhar até ao minuto 85, tivemos muito mais ocasiões que eles, mas não concretizámos. São coisas que acontecem, de nada serve jogar bem», disse, em declarações à Movistar+.



O jovem atacante português recusou o rótulo de líder dos colchoneros e lembrou a falta que fazem à equipa Diego Costa e Suárez.



«Jogadores como Luis [Suárez] e Diego [Costa] fazem-nos falta. Eles têm coisas que os outros não têm, mas quem joga têm coisas que eles não têm. O Correa está a jogar à frente e dá-nos coisas boas», referiu.

O Atleti vai jogar uma espécie de final na Áustria para decidir o apuramento aos oitavos de final. Porém, Félix não quer pensar para já no embate com o Salzburgo.



«Agora vamos pensar na Liga, onde estamos muito bem. Queremos fazer um grande campeonato e depois, a seu tempo, pensaremos no Salzburgo», concluiu.