Apesar da derrota por 1-0 em casa do Atlético de Madrid, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Jurgen Klopp não era um treinador abatido na conferência de impresa pós-jogo.

«Vi muitas caras felizes no Atlético esta noite, compreendo porque foi uma grande vitória, mas ainda não acabou. É só isso que sinto», disse o técnico do Liverpool aos jornalistas.

«Só perdemos por 1-0. Não é como se estivéssemos com cinco golos de desvantagem», frisou, abordando a segunda mão, que se realizará em Anfield.

«Achamos temos hipóteses. Vai ser fácil? Nada disso, porque o Atlético vai ter provavelmente João Félix [que está lesionado] de volta, Diego Costa [que entrou na segunda parte regressado de lesão] em circunstâncias diferentes… e nós temos de ver quem poderemos pôr a jogar porque até lá pode acontecer muita coisa, mas, enquanto conseguirmos ter 11 jogadores com a camisola do Liverpool, vamos tentar com tudo o que tivermos. E a todos os adeptos do Atlético que consigam bilhete para o jogo: bem-vindos a Anfield», apontou Klopp.

As declarações de Klopp na conferência de imprensa: