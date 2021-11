A UEFA reduziu o castigo de dois jogos impostos a Antoine Griezmann para apenas um, depois do recurso apresentado pelo Atlético Madrid e, desta forma, o avançado francês vai poder defrontar o Milan na próxima quarta-feira no Estádio Metropolitano, em jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, do qual também faz parte o FC Porto.

O internacional francês tinha sido expulso no primeiro jogo com o Liverpool, em casa, há cerca de um mês, já cumpriu um jogo de castigo e, soube agora, que volta a estar disponível, a cinco dias do embate com o Milan.

Um alívio para Diego Simeone, uma vez que João Félix, a recuperar de um traumatismo, vai falhar o próximo jogo com o Osasuna e está também em dúvida para o embate com os italianos.

Com apenas quatro pontos em quatro jogos, o Atlético Madrid está obrigado a vencer o Milan na quarta-feira para depois decidir o segundo lugar do grupo com o FC Porto, na última ronda, no Estádio do Dragão.