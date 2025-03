O Real Madrid carimbou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de 120 minutos de futebol (2-2 no agregado) e um desempate por grandes penalidades de cortar a respiração.

Depois da derrota por 2-1 no encontro da primeira mão, os colchoneros entraram da melhor forma e não precisaram sequer de um minuto para se colocarem em vantagem.

Um lance muito bem construído pelo lado direito do ataque terminou com uma bola «morta» no coração da área e um desvio certeiro de Conor Gallagher para o fundo da baliza, para uma explosão de alegria no Metropolitano.

A primeira parte, à semelhança de praticamente todo o encontro, teve um ascendente do Atlético em termos de oportunidades, ainda que a mais soberana dos segundos 45 minutos tenha pertencido a Vinicius Júnior.

Um lance de génio de Mbappé obrigou Lenglet a cometer falta dentro da área e o árbitro apontou para a marca dos onze metros. Só que a pressão do momento fez com que Vinicius atirasse por cima da baliza de Oblak.

A verdade é que os merengues tiveram sempre mais dificuldades para criar perigo junto do guardião esloveno, ao contrário do Atlético. Ainda assim, a vantagem mínima manteve-se até aos 90 minutos, serviu para forçar o prolongamento e as decisões seguiram para o desempate por grandes penalidades.

Do lado colchonero, Álvarez viu o penálti ser anulado e Lucas Vázquez também não conseguiu atirar para o fundo da baliza. Só que Llorente acabou por falhar e Rüdiger não perdoou, colocando assim o Real Madrid nos quartos de final da Champions.

No caminho dos merengues estará agora o Arsenal, que esta quarta-feira empatou a dois golos com o PSV, num agregado de 9-2, no conjunto das duas mãos.