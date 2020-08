Messi sentado e cabisbaixo, Ter Stegen encostado à parede com o olhar vazio. Esta imagem, captada durante o intervalo do encontro entre o Barcelona e o Bayern Munique, tornou-se viral nas redes sociais.



Lembre-se que ao intervalo os blaugranas perdiam por 4-1. A segunda parte foi ainda pior do que a primeira e a equipa de Setién acabou humilhada por 8-2.



Depois das imagens de Roma e de Liverpool, esta é outra que irá perdurar na memória dos adeptos do emblema espanhol e do futebol em geral.

La foto del vestuario del Barcelona en el entretiempo es una de esas que perdudará en el tiempo. pic.twitter.com/nACpVqLhOy — Javier Lanza (@javierlanza) August 14, 2020