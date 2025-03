Barcelona e Benfica decidem esta terça-feira uma das vagas nos quartos de final da Liga dos Campeões no Estádio Olímpico Lluis Companys, em Montjuic, num jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 17h45.

A equipa comandada por Hansi Flick parte em vantagem depois de ter vencido o primeiro jogo, na passada quarta-feira, no Estádio da Luz, graças a um golo solitário de Raphinha.

Uma missão difícil para a equipa de Bruno Lage, mas não impossível, tendo em conta os dois primeiros jogos com a equipa catalã que foram sempre equilibrados (4-5 e 0-1), além da propensão dos encarnados para conseguirem resultados positivos fora da Luz, como foram as vitórias sobre o Monaco ou sobre a Juventus também na Champions.

Do outro lado vai estar um Barcelona que ainda não perdeu em 2025 e que atravessa um dos melhores momentos da temporada.

Hansi Flick e Bruno Lage estão obrigados a mexer nos respetivos onzes em comparação com o jogo da Luz, até porque há um jogador castigado para cada lado.

Cubarsí foi expulso e deverá ceder o lugar a Ronald Araújo, enquanto Álvaro Carreras, apesar de ter viajado com a equipa, vai cumprir um jogo de suspensão depois de ter completado uma série de amarelos e deverá ser rendido por Samuel Dahl nas opções de Bruno Lage.

No Benfica, ainda com Di María de fora, há ainda uma dúvida sobre a disponibilidade de Florentino Luís, ficando Leandro Barreiro à espreita de uma oportunidade.

