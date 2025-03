O Barcelona publicou esta terça-feira a lista de convocados para o duelo da segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões frente ao Benfica.

Conforme já se sabia, Cubarsí não está disponível por ter visto o cartão vermelho no jogo da primeira mão e junta-se aos lesionados Bernal, Christensen e ter Stegen.

🚨 Hansi Flick's squad for #BarçaBenfica in the second leg of the @ChampionsLeague round of 16! pic.twitter.com/ftYWAadxnX — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 11, 2025

No entanto parecia que havia mais um jogador envolto em mistério nos culés. Raphinha foi preponderante em Lisboa ao ter marcado o único golo da partida, no entanto, apesar de estar na lista divulgada pelo clube catalão não foi visto a descer do autocarro do Barcelona à chegada ao hotel onde a equipa está alojada.

Soube-se depois que o avançado brasileiro teve de tratar de um assunto pessoal e chegou por meios próprios à concentração da equipa.

De recordar, o Benfica joga frente ao Barcelona esta terça-feira às 17h45, uma partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

