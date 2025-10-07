Champions feminina: Kika Nazareth soma minutos na goleada do Barça frente ao Bayern
Portuguesa entrou na segunda parte
A equipa de futebol feminino do Barcelona goleou esta terça-feira o Bayern Munique, por 7-1, na primeira jornada da fase liga da Liga dos Campeões. A portuguesa Kika Nazareth somou alguns minutos.
Com uma entrada (muito) forte, as espanholas já ganhavam por três golos aos 27 minutos de jogo: Putellas abriu o marcador (4m), Ewa Pajor aumentou a vantagem (12m) e Esmee Brugts fez o 3-0 (27m).
O Bayern respondeu e reduziu através de Klara Buhl, aos 32 minutos. Porém, Paralluelo ainda marcou mais um pelo Barcelona nos últimos momentos da primeira parte.
A seguir ao intervalo, aos 56 minutos, Ewa Pajor fez o 5-1 para as culés. Doravante, e já com Kika Nazareth em campo (entrou aos 73 minutos), o Barcelona ainda conseguiu marcar mais dois golos, com Claudia Pina a bisar (88m e 90+2m).