Champions: Fermín indica o caminho na vitória do Barcelona
‘Blaugrana’ venceu Slavia de Praga por 4-2
O Barcelona foi à Chéquia vencer o Slavia de Praga por 4-2 e somou a segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões. Fermín López (2), Dani Olmo e Robert Lewandowski marcaram os golos da vitória espanhola. Vasil Kusej e Robert Lewandowski, na própria baliza, apontaram os golos da formação da casa.
Depois da derrota frente à Real Sociedad, a equipa comandada por Hansi Flick procurava dar resposta aos três pontos perdidos no campeonato espanhol.
Na deslocação ao reduto do Slavia de Praga, que não tinha um jogo oficial desde dezembro, o Barcelona começou o jogo a perder com golo de Vasil Kusej que, na sequência de um canto, abriu o marcador aos 20 minutos.
No entanto, Fermín López estava de «pé quente» e ao intervalo já somava um bis, com golos aos 34 e 42 minutos.
Antes do período de descanso, Lewandowski escreveu o seu nome na lista de marcadores, mas enganou-se na baliza…e marcou um autogolo ao minuto 44.
Na segunda parte, e com o objetivo de desfazer a igualdade, o Barcelona, através de Dani Olmo, chegou à vantagem pela segunda vez no jogo ao minuto 63. Robert Lewandowski, agora sim na baliza correta, marcou o quarto golo da equipa espanhol e fechou as contas em 4-2.
Com este triunfo, os ‘Blaugrana’ somam 13 pontos e ocupam o sétimo lugar. Já o Slavia de Praga afunda-se, ainda mais, na tabela e ocupa o 34º lugar com apenas três pontos.