Esta edição da Liga dos Campeões será a primeira desde 2005/06 sem Messi ou Ronaldo nas meias-finais. Por outras palavras, há quase 15 anos que a discussão da passagem à final da prova não conta com o argentino ou com o português.



A Champions de 2006 foi conquistada pelo Barcelona, mas o astro argentino participou em apenas um encontro da fase de grupos frente ao Shakhtar Donetsk. Aliás, Messi não fez parte das opções de Frank Rijkaard nas meias-finais nem na final.



Nessa temporada 2005/06 o Man. United, onde alinhava Ronaldo, não passou da fase de grupos.



Este ano a Juventus caiu nos «oitavos» frente ao Lyon e o Barça despediu-se da prova esta noite ante o Bayern Munique.



