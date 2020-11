Lionel Messi é a grande ausência na lista de convocados do Barcelona para o jogo com o Dínamo Kiev, da quarta jornada do grupo G da Liga dos Campeões.



Segundo uma nota no site do emblema blaugrana, o argentino não viaja para a Ucrânia por decisão técnica, situação idêntica à de De Jong. Entretanto, Koeman explicou por que razão deixou os dois jogadores de fora.



«Decidimos não levar Messi e De Jong porque a situação na Champions é muito cómoda e precisam de descanso. É o momento de descansarem», referiu o holandês, em conferência de imprensa.



Lembre-se que de fora por lesão estão Piqué, Ansu Fati, Sergio Roberto, Umtiti, Busquets e Ronald Araujo. Em sentido contrário, o português Trincão está na convocatória.



Convocados:



Guarda-redes: Ter Stegen, Neto e Iñaki Peña;



Defesas: Dest, Lenglet, Alba, Junior e Óscar Mingueza;



Médios: Aleñá, Pjanic, Puig, Coutinho, Pedri, Matheus;



Avançados: Griezmann, Braithwaite, Dembélé, Trincão e Konrad de La Fuente.