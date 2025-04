As meias-finais da Liga dos Campeões estão já definidas e curiosamente há um Barcelona-Inter, dois clubes pelos quais Luís Figo foi jogador. No entanto, o antigo capitão da Seleção Nacional tem um favorito na eliminatória.

«É difícil identificar um favorito numa meia-final da Champions. As duas equipas estão a fazer uma época incrível, cada uma delas está em três frentes. Mas apoio o Inter e espero que corra tudo bem», começou por dizer o antigo internacional português numa entrevista à Gazzetta dello Sport.

De recordar, Figo foi jogador do Barcelona entre 1995 e 2000, mas também representou o Inter de 2005 a 2009, onde terminou a carreira.

O antigo jogador de 52 anos tem, contudo, outro favorito para vencer a prova milionária, competição que venceu por uma vez ao serviço do Real Madrid.

«O PSG. Depois de ter tido dificuldades na Europa no início da época, está a obter resultados muito positivos e está em grande forma física, mas é sempre difícil fazer uma previsão», atirou.

Figo aproveitou a ocasião para ainda deixar muitos elogios ao Barcelona, mas principalmente ao treinador Hansi Flick bem como a Lamine Yamal.

«Flick está a fazer um excelente trabalho, tal como fez no Bayern. Ele adaptou-se rapidamente e com muita naturalidade. Trouxe de volta a confiança a Raphinha e Lewandowski. Quando os jogadores se sentem confiantes, dão o seu melhor e até mais do que isso», referiu sobre o técnico dos catalães.

«Para além do seu talento e da sua qualidade, o que me surpreende é a calma e a personalidade que demonstra com a sua idade. Se calhar, quando se é jovem, não se pensa muito na responsabilidade e no que se representa, só se quer divertir. Os colegas de equipa deviam seguir o seu exemplo e aprender como é que ele consegue ultrapassar toda a pressão», concluiu sobre Yamal.